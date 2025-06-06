Шаляпин раскрыл подробности личной жизни

Певец Прохор Шаляпин заявил, что его сердце на сегодняшний день закрыто

Певец и шоумен Прохор Шаляпин раскрыл подробности своей личной жизни. Его слова приводит StarHit.

«На сегодняшний день сердце мое, так скажем, закрыто. Я уже больше не хочу никакой публичности в плане личной жизни», — заявил исполнитель. При этом он отметил, что чувствует себя счастливым человеком.

Ранее Прохор Шаляпин призвал уйти со сцены артистов, которые не несут людям радость. «Зрители не хотят их видеть. Это нужно только им, чтобы дальше зарабатывать», — заявил певец, не уточнив, о каких именно исполнителях идет речь.