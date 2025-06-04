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18:15, 4 июня 2025Культура

Шаляпин призвал артистов с кривыми лицами уйти со сцены

Прохор Шаляпин заявил, что многим российским артистам пора уйти на пенсию
Ольга Коровина
Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Певец и шоумен Прохор Шаляпин призвал уйти со сцены артистов, которые не несут людям радость. Свое мнение он высказал в «ШОРТС ШОУ».

Отвечая на вопрос о том, каким артистам пора уйти на пенсию, певец отметил, что подобных людей в шоу-бизнесе много. «Зрители не хотят их видеть. Это нужно только им, чтобы дальше зарабатывать», — заявил он, не уточнив, о каких именно исполнителях идет речь.

По словам Шаляпина, призвание артиста — нести счастье и развлекать зрителей, а также дарить им надежду и тепло. «Хватит насиловать людей своими недовольными, кривыми лицами», — добавил он.

Ранее Шаляпин объяснил феномен солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. По его мнению, артистка популярна среди молодежи, поскольку является олицетворением русского духа.

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