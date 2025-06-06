Силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников в российском регионе

Гусев: Силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников в Воронежской области

Более пяти беспилотников были уничтожены в ночь на пятницу, 6 июня, в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. Гусев отметил, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили дроны в трех муниципалитетах Воронежской области. «Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.

Ранее средства ПВО сбили десять украинских беспилотников, летевших на Москву.

До этого в результате атаки украинского беспилотника по жилому дому в деревне Сухая Курской области был ранен 48-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали.