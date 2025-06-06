Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:33, 6 июня 2025Россия

Силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников в российском регионе

Гусев: Силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников в Воронежской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Более пяти беспилотников были уничтожены в ночь на пятницу, 6 июня, в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. Гусев отметил, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили дроны в трех муниципалитетах Воронежской области. «Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.

Ранее средства ПВО сбили десять украинских беспилотников, летевших на Москву.

До этого в результате атаки украинского беспилотника по жилому дому в деревне Сухая Курской области был ранен 48-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом отреагировал на слова Маска о Трампе и деле Эпштейна

    Тепловоз сошел с рельс в российском регионе из-за подрыва железной дороги

    В российском регионе проверят перевозчиков после ДТП со школьным автобусом

    Школьный автобус перевернулся в российским регионе

    Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников в российском регионе

    Система ПВО сбила БПЛА еще в одном российском регионе

    Переспавшая с 583 мужчинами порномодель раскрыла подробности секс-марафона

    Ветеран ФСБ объяснил сложность борьбы с диверсиями на территории России

    Tesla попыталась скрыть данные о ДТП с участием беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости