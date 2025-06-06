Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА на подлете к Москве

Собянин: Силами ПВО уничтожены десять БПЛА на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На данный момент отражена атака десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву», — заявил он.

Ранее для обеспечения безопасности временно ограничили работу два подмосковных аэропорта — Домодедово и международный аэропорт Жуковский.

До этого в результате атаки украинского беспилотника по жилому дому в деревне Сухая Курской области был ранен 48-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали.