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06:32, 6 июня 2025Россия

Система ПВО сбила БПЛА еще в одном российском регионе

Губернатор Шапша: Система ПВО сбила 5 БПЛА в Калужской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Калужской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, БПЛА были сбиты на границе города Обнинска и Боровского района.

«Обломки одного из БПЛА упали на автодорогу. По предварительным данным незначительно повреждены четыре автомобиля, пассажиры серьезных травм не получили», — написал губернатор Калужской области.

Шапша подчеркнул, что на месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб.

Ранее система ПВО сбила БПЛА в Ростовской области. Предварительно, разрушений и пострадавших нет.

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