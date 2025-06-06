Система ПВО сбила БПЛА еще в одном российском регионе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Калужской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, БПЛА были сбиты на границе города Обнинска и Боровского района.
«Обломки одного из БПЛА упали на автодорогу. По предварительным данным незначительно повреждены четыре автомобиля, пассажиры серьезных травм не получили», — написал губернатор Калужской области.
Шапша подчеркнул, что на месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб.
Ранее система ПВО сбила БПЛА в Ростовской области. Предварительно, разрушений и пострадавших нет.