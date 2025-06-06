Система ПВО сбила БПЛА в российском регионе

Врио губернатора Слюсарь: Система ПВО сбила БПЛА в Шолоховском районе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Шолоховском районе Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал врио губернатора Ростовской области.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника по жилому дому в деревне Сухая Курской области был ранен 48-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали.

Позднее средства ПВО в ночь на 6 июня сбили 10 БПЛА, летевших на Москву.