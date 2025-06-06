Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:01, 6 июня 2025Россия

Система ПВО сбила БПЛА в российском регионе

Врио губернатора Слюсарь: Система ПВО сбила БПЛА в Шолоховском районе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Шолоховском районе Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал врио губернатора Ростовской области.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника по жилому дому в деревне Сухая Курской области был ранен 48-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали.

Позднее средства ПВО в ночь на 6 июня сбили 10 БПЛА, летевших на Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом отреагировал на слова Маска о Трампе и деле Эпштейна

    Тепловоз сошел с рельс в российском регионе из-за подрыва железной дороги

    В российском регионе проверят перевозчиков после ДТП со школьным автобусом

    Школьный автобус перевернулся в российским регионе

    Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников в российском регионе

    Система ПВО сбила БПЛА еще в одном российском регионе

    Переспавшая с 583 мужчинами порномодель раскрыла подробности секс-марафона

    Ветеран ФСБ объяснил сложность борьбы с диверсиями на территории России

    Tesla попыталась скрыть данные о ДТП с участием беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости