Системы ПВО уничтожили еще один беспилотник ВСУ в Московском регионе

Мэр Собянин заявил об уничтожении беспилотника ВСУ в Московском регионе

Российские военнослужащие уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Московском регионе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) удалось уничтожить при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО). На место падения обломков уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Какой-либо другой информации градоначальник не привел.

Это не первый БПЛА, сбитый в столичном регионе 6 июня. Вечером в пятницу мэр Москвы заявил о сбитом беспилотнике, летевшем на столицу. Тогда подробностей о попытке атаки Собянин также не раскрыл.