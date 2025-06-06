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19:48, 6 июня 2025Россия

Системы ПВО уничтожили еще один беспилотник ВСУ в Московском регионе

Мэр Собянин заявил об уничтожении беспилотника ВСУ в Московском регионе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военнослужащие уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Московском регионе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) удалось уничтожить при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО). На место падения обломков уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Какой-либо другой информации градоначальник не привел.

Это не первый БПЛА, сбитый в столичном регионе 6 июня. Вечером в пятницу мэр Москвы заявил о сбитом беспилотнике, летевшем на столицу. Тогда подробностей о попытке атаки Собянин также не раскрыл.

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