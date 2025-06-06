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13:28, 6 июня 2025Экономика

Среди российских бизнесменов нашли Александров Сергеевичей Пушкиных

РИА Новости: 12 полных тезок поэта Пушкина занимаются бизнесом в России
Дмитрий Воронин

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom  

12 полных тезок русского поэта Александра Пушкина, чей 226-й день рождения отмечается 6 июня, занимаются бизнесом в России. Об этом со ссылкой на изученные документы сообщает РИА Новости.

По данным агентства, индивидуальные предприниматели с такими именами зарегистрированы в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также ряде других регионов РФ, включая Донецкую народную республику и Алтайский край.

Как следует из материала, Александры Сергеевичи Пушкины занимаются в стране самыми разными видами бизнеса — торговлей напитками, молочными продуктами и автозапчастями, ремонтом садового оборудования и компьютеров, продажей сантехники, услугами в области кадастра, производством лифтов, прокатом спорттоваров и так далее.

5 июня стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею ректора Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Никиты Гусева о создании единого центра по популяризации русского языка за рубежом на базе одного из отечественных вузов. По словам Гусева, которые приводил ТАСС, «в последние годы русский язык все чаще воспринимается за рубежом как язык больших возможностей» и речь в том числе идет о факторе конкурентоспособности специалистов на рынке труда в разных отраслях экономики.

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