Стала известна причина уничтожения стены Цоя на Арбате

На стену Цоя на Арбате решили нанести новые граффити в честь дня рождения певца

Организаторы обновления памятной стены легендарного солиста группы «Кино» Виктора Цоя на Арбате рассказали, зачем закрасили все рисунки. Их слова передает «РЕН ТВ».

По словам активистки и инициатора акции Кристины Журавлевой, на стену нанесут копии сделанных самим музыкантом рисунков, а также его новый портрет.

«Уже был рисунок на рисунке, надпись на надписи. В общем, все было непонятно, в кашу, некрасиво», — объяснила художница.

Обновление стены приурочено к 63-й годовщине со дня рождения легенды русского рока.

В мае 2025 года стало известно, что неизвестные нанесли поверх стены Цоя граффити в честь рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник. Позже стену вернули в прежнее состояние.