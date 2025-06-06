Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:33, 6 июня 2025Культура

Стала известна причина уничтожения стены Цоя на Арбате

На стену Цоя на Арбате решили нанести новые граффити в честь дня рождения певца
Андрей Шеньшаков

Кадр: Татьяна Зудакова / MSK1.RU

Организаторы обновления памятной стены легендарного солиста группы «Кино» Виктора Цоя на Арбате рассказали, зачем закрасили все рисунки. Их слова передает «РЕН ТВ».

По словам активистки и инициатора акции Кристины Журавлевой, на стену нанесут копии сделанных самим музыкантом рисунков, а также его новый портрет.

«Уже был рисунок на рисунке, надпись на надписи. В общем, все было непонятно, в кашу, некрасиво», — объяснила художница.

Обновление стены приурочено к 63-й годовщине со дня рождения легенды русского рока.

В мае 2025 года стало известно, что неизвестные нанесли поверх стены Цоя граффити в честь рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник. Позже стену вернули в прежнее состояние.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы отказались без объяснения причин». Обмен телами военных в формате «6000 на 6000» с Киевом сорвался

    Володин направил обращение в бундестаг после высказываний Мерца

    Россиянка провалилась в колодец и получила травмы

    Сборная России по футболу упустила победу над Нигерией

    В штаб-квартире ФБР обнаружили потайную комнату

    Боец ЧВК «Вагнер» предрек судьбу Мали после выхода из страны

    США и Китай проведут встречу по урегулированию торговых споров

    Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития РФ

    Депутат Рады предупредил Зеленского о возможных последствиях конфликта Трампа и Маска

    Дрон атаковал машину в Белгородской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости