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19:44, 6 июня 2025Культура

Стали известны дата и место прощания с Анатолием Гуницким

Прощание с сооснователем «Аквариума» Гуницким пройдет 11 июня в Петербурге
Андрей Шеньшаков
Анатолий Гуницкий

Анатолий Гуницкий. Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Прощание с легендой русского рока Анатолием Джорджем Гуницким пройдет 11 июня. Об этом ТАСС сообщил его друг, композитор и музыкант-мультиинструменталист Юрий Касьяник.

Траурная церемония состоится в крематории на Шафировском проспекте города Санкт-Петербурга.

«11-го числа в 11:45 по Москве, крематорий. Прощание будет открыто для всех. О зале сообщат позднее», — проинформировал спикер.

Друг сооснователя группы «Аквариум» (фронтмен группы Борис Гребенщиков признан Минюстом России иностранным агентом) рассказал, что посвятит памяти Гуницкого свой музыкальный салон «Вторники», который проводит с 1993 года. Самого музыканта и писателя он считает их «летописцем».

Ранее стало известно, что умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий. Он боролся с тяжелым заболеванием больше 20 лет.

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