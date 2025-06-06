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09:31, 6 июня 2025Бывший СССР

Стало известно об атаке ВСУ рядом с ЗАЭС

ВСУ атаковали здание гостиницы в городе-спутнике ЗАЭС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание гостиницы в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом стало известно из публикации мэра города Энергодар Максима Пухова в его Telegram-канале.

«Сегодня ночью Энергодар вновь подвергся атаке противника. В результате попадания БПЛА ВСУ загорелось здание гостиницы на проспекте Строителей», — заявил он.

Глава города также уточнил, что на данный момент гостиница выведена из эксплуатации. Он отметил, что благодаря оперативной работе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) пожар удалось потушить, предотвратив его распространение.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли несколько ударов по уникальному тренировочному центру ЗАЭС. В результате случившегося никто не пострадал.

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