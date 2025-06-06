Суд взыскал с сына Алибасова задолженность по налогам и сборам

Суд в Москве взыскал с Бари Алибасова-младшего задолженность по налогам

Мировой суд Москвы вынес приказ о взыскании с сына продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова задолженность по налогам и сборам. Об этом сообщает РИА Новости.

Размер долга не уточняется. «Удовлетворено исковое заявление. Административный истец — ИФНС №3 по городу Москве, административный ответчик — Алибасов Бари Бариевич», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что сын Алибасова женился в десятый раз. Его избранницей стала чемпионка России по шахматам Арина. Алибасов-младший сделал предложение будущей жене, когда она находилась на седьмом месяце беременности.