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09:39, 6 июня 2025Культура

Суд взыскал с сына Алибасова задолженность по налогам и сборам

Суд в Москве взыскал с Бари Алибасова-младшего задолженность по налогам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Мировой суд Москвы вынес приказ о взыскании с сына продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова задолженность по налогам и сборам. Об этом сообщает РИА Новости.

Размер долга не уточняется. «Удовлетворено исковое заявление. Административный истец — ИФНС №3 по городу Москве, административный ответчик — Алибасов Бари Бариевич», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что сын Алибасова женился в десятый раз. Его избранницей стала чемпионка России по шахматам Арина. Алибасов-младший сделал предложение будущей жене, когда она находилась на седьмом месяце беременности.

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