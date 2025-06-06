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09:08, 6 июня 2025Интернет и СМИ

Телеведущий пошло пошутил в эфире

Ведущий Бен Шепард пошутил в эфире и насмешил коллегу Кэт Дили
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: This Morning / ITV

Ведущий ток-шоу «Этим утром» (This Morning) Бен Шепард пошло пошутил в эфире и насмешил коллегу по передаче Кэт Дили. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В то время, пока шеф-повар Пол Холливуд готовил традиционные британские булочки, украшая их глазурью, Шепард решил прокомментировать действия кулинара. «Ой, он брызгает глазурью прямо в тот момент, пока я это говорю. Он никогда еще не выглядел привлекательнее, чем в тот момент, когда он брызгает», — отметил Шепард.

В ответ на это Дили и другие присутствующие в студии засмеялись, а Холливуд, смутившись, с сарказмом поблагодарил Шепарда за необычный комплимент. После этого телеведущий, едва сдерживая слезы от смеха, поспешил извиниться перед гостем за неудачное высказывание.

Ранее сообщалось, что ведущая телевизионной программы The Cheap Seats, выходящей на австралийском телеканале Network 10, Мелани Брейсуэлл случайно выругалась во время интервью с премьер-министром Австралии Энтони Альбанез. Телезрители в социальных сетях признались, что их очень рассмешил инцидент.

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