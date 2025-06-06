Трамп подписал указ о расширении производства беспилотников в США

Белый дом: Трамп подписал указ о расширении производства беспилотников в США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о расширении производства беспилотников в США и стимулировании их экспорта для укрепления технологического лидерства. Об этом сообщает Белый дом, пишет РИА Новости.

Документ призван укрепить лидерство США в разработке, коммерциализации и экспорте беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Федеральному авиационному управлению (FAA) поручено расширить возможности эксплуатации дронов, включая полеты вне зоны прямой видимости при выполнении коммерческих и спасательных задач.

Кроме того, ведомству рекомендовали применять нейросети для ускоренной обработки заявок на эксплуатацию дронов.

Ранее сообщалось, что Воздушно-десантная дивизия армии США начала печатать малые БПЛА на 3D-принтерах.