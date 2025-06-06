Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:05, 6 июня 2025Бывший СССР

Украинские власти отреагировали на протесты польских фермеров

Министр агрополитики Украины Коваль отреагировал на протесты польских фермеров
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Виталий Коваль

Виталий Коваль. Фото: Рівненська обласна державна адміністрація / Wikimedia

Украина покупает в Польше больше, чем продает, поэтому для поляков нет никакой угрозы. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в эфире канала «День.LIVE» на YouTube.

Так министр прокомментировал волну фермерских протестов в Польше. Он рассказал, что уже провел несколько встреч с польскими чиновниками, а во время последней дискутировал с ними четыре часа без перерыва.

«В 2021 году мы импортировали из Польши 26 тысяч тонн горючего, дизеля. В прошлом году мы импортировали 1,5 миллиона тонн оттуда. Завод "Орлен" польский поставил нам 1,5 миллиона тонн. Берем 26 тысяч тонн и сравниваем с 1,5 миллиона — это больше, чем в 50 раз увеличение», — сказал он.

Ранее заместитель главы Нацбанка республики Сергей Николайчук сообщил, что потери украинского экспорта от завершения режима торговых льгот с Европейским союзом (ЕС) во второй половине 2025 года составят порядка 800 миллионов долларов. Режим беспошлинного ввоза украинской продукции в ЕС завершится 6 июня 2025 года.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы отказались без объяснения причин». Обмен телами военных в формате «6000 на 6000» с Киевом сорвался

    Звезда «50 оттенков серого» рассказала о любви Педро Паскаля к ее гардеробу

    Археологи обнаружили родовую гробницу царя Мидаса

    Стало известно о коллапсе военного присутствия Европы в одном регионе

    Бизнес отреагировал на снижение ставки

    В Госдуме назвали «крокодильими слезами» реакцию Зеленского на ответный удар России

    Саперы достали из-под днища подозрительной машины в Москве неизвестный предмет

    Сафонов стал капитаном сборной России в товарищеском матче

    Мужчина полез на самую высокую гору США без страховки и не выжил

    Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости