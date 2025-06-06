Украинские власти отреагировали на протесты польских фермеров

Министр агрополитики Украины Коваль отреагировал на протесты польских фермеров

Украина покупает в Польше больше, чем продает, поэтому для поляков нет никакой угрозы. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в эфире канала «День.LIVE» на YouTube.

Так министр прокомментировал волну фермерских протестов в Польше. Он рассказал, что уже провел несколько встреч с польскими чиновниками, а во время последней дискутировал с ними четыре часа без перерыва.

«В 2021 году мы импортировали из Польши 26 тысяч тонн горючего, дизеля. В прошлом году мы импортировали 1,5 миллиона тонн оттуда. Завод "Орлен" польский поставил нам 1,5 миллиона тонн. Берем 26 тысяч тонн и сравниваем с 1,5 миллиона — это больше, чем в 50 раз увеличение», — сказал он.

Ранее заместитель главы Нацбанка республики Сергей Николайчук сообщил, что потери украинского экспорта от завершения режима торговых льгот с Европейским союзом (ЕС) во второй половине 2025 года составят порядка 800 миллионов долларов. Режим беспошлинного ввоза украинской продукции в ЕС завершится 6 июня 2025 года.