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19:08, 5 июня 2025Экономика

Потери Украины от завершения режима льготной торговли с Европой оценили

Нацбанк Украины: Потери экспорта в 2025 году составят около 800 млн долларов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Musia-97 / Wikimedia

Потери украинского экспорта от завершения режима торговых льгот с Евросоюзом (ЕС) во второй половине 2025 года составят порядка 800 миллионов долларов. Такую оценку дал заместитель главы Нацбанка республики Сергей Николайчук, его слова приводитРИА Новости.

Режим беспошлинного ввоза украинской продукции в ЕС завершится 6 июня 2025 года, заявил ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл. С этой даты торговые преференции для украинских аграриев перестанут действовать, отметил Николайчук. На этом фоне местным предприятиям придется искать новые рынка сбыта и стараться диверсифицировать географию поставок либо продолжать торговать сверх установленных квот, заключил он.

Власти ЕС ввели режим свободного беспошлинного ввоза украинских товаров в европейские страны в 2022 году. Однако в дальнейшем региону пришлось ограничить импорт из-за растущего недовольства со стороны ряда граничащих с Украиной государств блока, включая Венгрию, Словакию, Польшу, Болгарию и Румынию. Местные аграрии жаловались на ухудшение собственного финансового положения на фоне бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции в ЕС.

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На этом фоне ЕК установила предельные объемы импорта для семи «чувствительных» категорий — яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед. Вскоре были установлены временные ограничительные меры для стабилизации ситуации с наплывом украинской агропродукции в приграничных государствах союза. В середине сентября 2023 года ЕК решила не продлевать заградительные меры, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

Несмотря на это, режим беспошлинной торговли продолжил действовать в отношении украинского экспорта в другие страны блока. Срок данных преференций подошел к концу в начале лета 2025 года. У представителей сельхозбизнеса Украины была возможность заранее подготовиться к подобному развитию событий. О риске отказа ЕС от пролонгации действующего беспошлинного режима сообщалось еще в марте 2024-го. В то же время представитель ЕК Жилл заверил, что власти ЕС продолжат искать другие возможности для поддержки украинских аграриев. Однако не стал уточнять, о каких именно инструментах идет речь.

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