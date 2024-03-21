В Европе допустили отмену беспошлинного ввоза товаров с Украины

RMF FM: ЕС может не продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины в июне 2025-го

Страны Евросоюза (ЕС) могут отменить беспошлинный ввоз товаров с Украины после июня 2025 года. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

«То, что было временным, нельзя продлевать бесконечно», — допустили источники издания. По их словам, волна протестов во Франции и Польше дала Брюсселю понять, что предоставляемые Киеву льготы означают фактическое вступление Украины в ЕС без соблюдения ею норм сообщества.

Еврокомиссия (ЕК) планирует вернуться к режиму торговых отношений с Киевом со следующего года. Отмена таможенных пошлин происходит поэтапно, а украинская сторона для продолжения поставок должна будет привести стандарты производства в соответствие с европейскими. Ранее Варшава называла одним из аргументов против продления беспошлинной торговли то, что выгоду от нее получают лишь украинские олигархи, однако собеседник RMF FM опроверг этот довод.

В начале марта ввоз украинских товаров без взимания пошлин продлили на год, до 5 июня 2025 года. За решение проголосовали 26 из 37 членов комитета Европарламента.

Европейские фермеры выступают против льгот для сельхозпроизводителей Украины, из-за которых они вынуждены продавать свою продукцию с убытком даже с учетом субсидий от государства. В связи с этим во Франции и Польше не прекращаются протесты. Из-за перекрытия дорог и массовых выступлений в Евросоюзе возникли сложности с грузоперевозками.