Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:03, 6 июня 2025Бывший СССР

В Днепре произошли взрывы

В Днепре на Украине прогремели взрывы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Днепре (украинское название Днепропетровска) прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На опубликованном видео видно большое облако дыма, появившееся после взрыва. В городе объявлена воздушная тревога. Количество и места взрывов не уточняются.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что российские удары по критической инфраструктуре Украины, которые происходили в ночь на пятницу, 6 июня, — это еще не ответ на участившиеся атаки и диверсии Вооруженных сил Украины. По его оценке, атака была нужна «в целях достижения военных целей определенных».

До этого в Киеве произошел мощный пожар, который начался после взрывов. Сообщается, что после атаки в столицы начались перебои со светом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы возвращаемся домой». ЧВК «Вагнер» покидает Мали

    Российский миллиардер покинул футбольный клуб из-за трудностей со стадионом

    Врач опроверг главные мифы о раке

    В ЛНР рассказали о приближении ВС России к Днепропетровской области

    Украина передала список из 339 имен детей вместо заявленных 20 тысяч

    Ликвидация росгвардейцами террориста в Рязанской области попала на видео

    В сосисках популярного бренда нашли сальмонеллу

    Канюк начал терроризировать начальную школу

    Наряд Яны Рудковской на прогулке описали в сети фразой «колхоз на выгуле»

    Готовивший теракт на российском военном объекте оказал сопротивление силовикам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости