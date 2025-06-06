В Днепре произошли взрывы

В Днепре на Украине прогремели взрывы

В Днепре (украинское название Днепропетровска) прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На опубликованном видео видно большое облако дыма, появившееся после взрыва. В городе объявлена воздушная тревога. Количество и места взрывов не уточняются.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что российские удары по критической инфраструктуре Украины, которые происходили в ночь на пятницу, 6 июня, — это еще не ответ на участившиеся атаки и диверсии Вооруженных сил Украины. По его оценке, атака была нужна «в целях достижения военных целей определенных».

До этого в Киеве произошел мощный пожар, который начался после взрывов. Сообщается, что после атаки в столицы начались перебои со светом.