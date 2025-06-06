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10:19, 6 июня 2025Бывший СССР

В Киеве начался пожар после взрывов

«РВ»: В Киеве после взрывов начался пожар
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

В Киеве произошел мощный пожар, который начался после взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Огромный пожар после удара в Киеве, вероятно, поражена ТЭЦ [Теплоэлектроцентраль]», — сказано в публикации. Сообщается, что после атаки в столицы начались перебои со светом.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по военным объектам и инфраструктуре Украины. Взрывы произошли в Киеве, Киевской области, Луцке, Чернигове и Тернополе.

В ночь на 6 июня Украина выпустила по территории России 174 беспилотника. Вооруженные силы Украины также попытались ударить по территории России тремя управляемыми ракетами «Нептун-МД».

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