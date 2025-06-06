В Европе мужчина разделся перед попутчицами в поезде и показал им гениталии

В Европе молодой мужчина снял штаны и белье перед попутчицами в пассажирском поезде. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным издания, пассажирский поезд шел из Бухольца в Ганновер, Германия. Незадолго до конечной остановки 18-летний юноша подошел к группе девушек, спустил штаны вместе с нижним бельем и показал им гениталии.

Одна из пассажирок тут же сообщила об инциденте проводнику, который оповестил федеральную полицию на центральном вокзале Ганновера. Девушки сошли с поезда на станции Шневердинген, а молодого человека арестовали на конечной остановке и предъявили ему обвинения в эксгибиционизме.

Ранее две туристки из Германии устроили сеанс мастурбации на улице 9 мая в Испании. Женщины 23 и 27 лет разделись догола и сняли на видео, как ублажали себя интимными игрушками.

