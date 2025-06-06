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14:25, 6 июня 2025Мир

В европейской стране назначили выборы

Telegraaf: Досрочные парламентские выборы в Нидерландах пройдут 29 октября
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах пройдут 29 октября. Об этом сообщает газета De Telegraaf со ссылкой на министра внутренних дел и по делам королевства Юдит Аутермарк.

«Выборы в Палату представителей состоятся 29 октября. Об этом объявила уходящий министр внутренних дел после завершения работы кабинета министров. Избирательный совет уже предложил эту дату», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организация новых парламентских выборов обойдется муниципалитетам примерно в 105 миллионов евро.

Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил, что правительство страны уходит в отставку. Он заявил, что с выходом из правящей коалиции Партии свободы (PVV) в Палате представителей недостаточно поддержки для этого правительства. Премьер добавил, что намерен обратиться к королю Нидерландов Виллему-Александру по поводу отставки министров из PVV, а остальные министры продолжат свою работу в качестве временного правительства.

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