В Госдуме захотели переименовать три города в Чечне

В Госдуму внесли законопроекты о переименовании трех городов в Чечне

В Госдуму внесли законопроекты о переименовании трех городов в Чечне. Об этом говорится в документах, опубликованных в системе обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что три бывших населенных пункта преобразовали в города путем объединения с другими поселениями. На данный момент их названия не соответствует правилам русской орфографии.

В частности, город Шелковская предлагается переименовать в Терек, Серноводское — в Серноводск, а город Наурская — в Невре.

Ранее активисты из движения «Ветераны России» попросили президента РФ Владимира Путина, председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко переименовать город Волгоград в Сталинград.