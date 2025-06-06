Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:16, 6 июня 2025Экономика

В Госдуме захотели переименовать три города в Чечне

В Госдуму внесли законопроекты о переименовании трех городов в Чечне
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроекты о переименовании трех городов в Чечне. Об этом говорится в документах, опубликованных в системе обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что три бывших населенных пункта преобразовали в города путем объединения с другими поселениями. На данный момент их названия не соответствует правилам русской орфографии.

В частности, город Шелковская предлагается переименовать в Терек, Серноводское — в Серноводск, а город Наурская — в Невре.

Ранее активисты из движения «Ветераны России» попросили президента РФ Владимира Путина, председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко переименовать город Волгоград в Сталинград.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом отреагировал на слова Маска о Трампе и деле Эпштейна

    Белгородский губернатор рассказал о ситуации в регионе после диверсии на железной дороге

    В Госдуме захотели переименовать три города в Чечне

    Депутат Рады рассказал об истинных причинах спонсирования Украины Западом

    Россиянам назвали самые высокооплачиваемые рабочие специальности

    Фитнес-тренер дала советы для занятий бегом в жаркую погоду

    Мужчинам дали пошаговую инструкцию по использованию презерватива

    Момент уничтожения летевшего на Москву БПЛА попал на видео

    Популярная телезвезда показала фигуру в бикини

    Названы общие интересы России и США в отношении Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости