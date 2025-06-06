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12:04, 6 июня 2025Путешествия

В Карибском море нашли пропавший без вести самолет с останками на борту

Обломки пропавшего в Венесуэле самолета Citation нашли в Карибском море
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: АнИгМа / wikipedia

В Карибском море нашли обломки легкомоторного самолета, пропавшего без вести в Венесуэле. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главное управление гражданской авиации страны INAC.

Citation C500 исчез с радаров вечером 3 июня после вылета из международного аэропорта Майкетия в Каракасе, он следовал в направлении острова Маргарита. На борту было два пилота и три пассажира.

На следующий день спасателям удалось найти фрагменты фюзеляжа вместе с останками и спасательными жилетами в Карибском море. Кроме того, в воде оказались документы членов экипажа. Поисковая операция продолжается.

Ранее в горах Северной Каролины, США, упал самолет времен Второй мировой войны. Информация о трех пассажирах не разглашается, как и причины аварии.

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