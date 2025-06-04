Самолет времен Второй мировой войны с пассажирами на борту упал в горах

Daily Mail: Самолет с тремя пассажирами на борту упал в горах США

Легкомоторный самолет с тремя пассажирами на борту упал в горах штата Северная Каролина, США. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Крушение произошло днем 3 июня в районе аэропорта Шугар-Вэлли в Моксвилле. Отмечается, что это был лайнер Stinson 108 Voyager, который выпускался со времен Второй мировой войны до 1950 года.

Информация о трех пассажирах, которые были на борту, не разглашается. Также неясно, что привело к аварии. Федеральное агентство гражданской авиации США проводит расследование.

Ранее самолет авиакомпании United Airlines едва не столкнулся с другим бортом в аэропорту Сан-Франциско. По неизвестной причине пилоты совершили неправильный маневр и приблизились к траектории полета лайнера SkyWest.