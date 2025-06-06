В ЛНР рассказали о приближении ВС России к Днепропетровской области

Марочко: ВС РФ продвигаются к Днепропетровской области на фронте в 20 километров

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в Донецкой народной республике (ДНР) к Днепропетровской области на фронте шириной 20 километров. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«С освобождением Федоровки Вооруженные силы Российской Федерации подтвердили свои намерения выйти к административным границам Российской Федерации», — отметил Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке добавил, что расстояние между населенными пунктами Федоровка и Новополь составляет около 20 километров. На всем участке российские войска успешно продвигаются к Днепропетровской области, резюмировал Марочко.

6 июня армия России заняла Федоровку в ДНР. Информацию о контроле ВС РФ над населенным пунктом подтвердили в Минобороны.