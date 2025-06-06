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15:21, 6 июня 2025Бывший СССР

В Молдавии захотели выдавать оружие чиновникам без разрешения

В Молдавии могут начать выдавать оружие чиновникам без разрешения
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Высокопоставленные чиновники Молдавии могут получить право носить оружие без прохождения курсов подготовки и не имея медицинской справки. Соответствующий законопроект был представлен МВД республики, передает NewsMaker.

«Эта инициатива предлагает освободить лиц, занимающих государственные должности, от обязанности проходить курс теоретической и практической подготовки по обращению с огнестрельным оружием, а также от предоставления медицинских документов, подтверждающих их психологическую и медицинскую пригодность к владению и применению оружия и боеприпасов», — пишет издание.

Отмечается, что законопроект предлагает временно разрешить ввозить в республику оружие иностранцам, сопровождающим иностранные делегации с получением соответствующего разрешения.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что власти Молдавии испугались роста числа российских военных в Приднестровье. Утверждается, что сейчас там находятся около 1500 военнослужащих, однако «в случае прихода к власти лояльного к Москве правительства» контингент может быть увеличен до 10 тысяч человек.

Вот это да!
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