В НАТО испугались реакции Трампа на участие Зеленского в саммите альянса

Reuters: В НАТО опасаются, что участие Зеленского в саммите разозлит Трампа

Чиновники НАТО опасаются, что участие в саммите альянса президента Украины Владимира Зеленского может разозлить американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Официальные лица, организующие саммит НАТО в Гааге в этом месяце, стремятся сделать его коротким, ограничить обсуждение Украины и организовать встречи так, чтобы Зеленский смог каким-то образом присутствовать, не провоцируя Трампа», — говорится в материале.

Также отмечается, что участники саммита все еще не знают, будет ли Россия названа «угрозой» для альянса в итоговом заявлении, поскольку они боятся спровоцировать негативную реакцию Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский очень упрямы, однако он по-прежнему рассчитывает на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.