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17:55, 6 июня 2025РоссияЭксклюзив

В районе аэродрома Кубинка прогремели взрывы в небе

«Лента.ру»: В районе подмосковного аэродрома Кубинка в небе прозвучали взрывы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В небе в районе аэродрома Кубинка в Московской области прозвучали взрывы. Об этом «Ленте.ру» сообщили жители расположенного рядом поселка Новый Городок.

По их словам, первый взрыв прогремел около 17:45 по московскому времени, а второй, более громкий — спустя две-три минуты.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал сообщения об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) одного летевшего на Московский регион беспилотника в 17:48 и еще двух — в 17:52. Информацию о районах падения обломков он не уточнил, однако подчеркнул, что на местах уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее местные жители уже неоднократно сообщали о взрывах в районе аэродрома. Так, в ночь на 7 июня громкие звуки продолжались порядка двух часов. Также была слышна стрельба.

Аэродром Кубинка расположен в Одинцовском городском округе Подмосковья. На нем базируется пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи». Кроме того, авиабаза входит в состав военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот».

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