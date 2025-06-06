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20:30, 6 июня 2025Россия

В России отреагировали на заявление Зеленского о ночных атаках словами «А нас за що?»

Член Общественной палаты Рогов призвал Зеленского не играть роль невинной жертвы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского не играть роль невинной жертвы. Его слова передает РИА Новости.

«Заявление Зеленского — это типичное проявление политического украинства в духе: "А нас за що?". Сначала сделать кукую-то гадость, преступление, а потом, когда пришло время отвечать за это, то сразу сделать удивленный вид и попытаться выставить себя невинной жертвой», — сказал политический деятель.

Он подчеркнул, что Россия долго соблюдала мораторий на удары по энергетической инфраструктуре указанной республики в одностороннем порядке. Рогов также заявил, что Киев расценивал добрые намерения Москвы как слабость и вседозволенность. Теперь Зеленский пытается по максимуму втянуть в конфликт Запад, заключил он.

6 июня Минобороны России отчиталось об ответных ударах по военной инфраструктуре Украины. Зеленский в свою очередь призвал США и Европу надавить на Москву.

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