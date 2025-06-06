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14:38, 6 июня 2025Культура

В России снимут сериал «Беременна в 16!»

Минкульт России выдал прокатное удостоверение сериалу «Беременна в 16!»
Ольга Коровина

Фото: Grusho Anna / Shutterstock / Fotodom

Пилотный выпуск сериала «Беременна в 16!» получил прокатное удостоверение от Министерства культуры РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сюжет расскажет о 16-летней отличнице Тоне, которая влюбляется в самого популярного юношу школы Семена. Девочка скрывает свой возраст, а вскоре узнает, что беременна от возлюбленного.

Известно, что это художественный проект, не связанный напрямую с популярным телешоу. В качестве режиссера выступит Анна Курбатова, снявшая фильмы «Мой дикий друг» и «Маме снова 17».

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина предложила запретить в России телевизионное шоу «Беременна в 16» (в 2024 году переименовано в «Мама в 16»). По ее словам, подобные передачи нормализуют подростковую беременность, при этом 16-летняя девочка «вряд ли воспитает достойного гражданина».

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