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12:24, 6 июня 2025Силовые структуры

В российском городе похоронили голову убитой женщины

В Нижнем Тагиле похоронили голову 42-летней убитой жительницы, тело не найдено
Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Нижнем Тагиле похоронили голову 42-летней местной жительницы. Об этом сообщает E1.RU.

Ее тело до сих не найдено.

По данным издания, в ноябре 2024 года женщина поссорилась с мужем и вместе с сыном уехала в родной город Серов к знакомому мужчине. Они стали выпивать, а потом мужчина толкнул ее ребенка, мальчик упал, ударился головой и не выжил. После этого мужчина напал на женщину и расчленил ее.

Голову женщины со следами укусов нашли в лесу под Серовом 7 апреля.

Ранее в квартире на юго-западе Москвы нашли женское тело с признаками насильственной смерти в полиэтиленовом пакете.

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