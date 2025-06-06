В российском городе похоронили голову убитой женщины

В Нижнем Тагиле похоронили голову 42-летней убитой жительницы, тело не найдено

В Нижнем Тагиле похоронили голову 42-летней местной жительницы. Об этом сообщает E1.RU.

Ее тело до сих не найдено.

По данным издания, в ноябре 2024 года женщина поссорилась с мужем и вместе с сыном уехала в родной город Серов к знакомому мужчине. Они стали выпивать, а потом мужчина толкнул ее ребенка, мальчик упал, ударился головой и не выжил. После этого мужчина напал на женщину и расчленил ее.

Голову женщины со следами укусов нашли в лесу под Серовом 7 апреля.

Ранее в квартире на юго-западе Москвы нашли женское тело с признаками насильственной смерти в полиэтиленовом пакете.

