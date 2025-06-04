Женщину с пробитой головой нашли в пакете на юго-западе Москвы

В квартире на юго-западе Москвы обнаружили тело женщины в пакете

В квартире на юго-западе Москвы нашли женское тело с признаками насильственной смерти в полиэтиленовом пакете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Тело женщины с многочисленными повреждениями в области головы обнаружили 4 июня в многоквартирном доме, расположенном на улице Строителей.

На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области подросток жестоко расправился с 12-летней знакомой.