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14:35, 6 июня 2025Россия

В российском регионе привели в готовность силы ПВО

Воронежский губернатор Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Воронежской области привели в готовность силы противовоздушной обороны и объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Глава области обратился к местным жителям и призвал их сохранять спокойствие.

«Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он. Каких-либо других подробностей о происходящем политик не привел.

В ночь на 6 июня Украина выпустила по территории России 174 беспилотника. По сообщению Минобороны, все БПЛА были уничтожены и перехвачены над регионами. Уточняется, что попытка атаки была предотвращена в Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областях, а также в Московском регионе и республике Крым.

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