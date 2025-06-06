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07:02, 6 июня 2025Мир

В Швейцарии оценили результаты Зеленского на посту главы Украины

Weltwoche: Результаты Зеленского как главы Украины плачевны из-за конфликта с РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Владимир Зеленский показал плачевные результаты на посту главы Украины. Все из-за его решения пойти на конфликт с Россией вместо того, чтобы найти компромисс, так оценил работу украинского лидера шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель.

По его мнению, Киев не сделал ничего, чтобы «остановить гражданскую войну», направленную против русскоязычного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), жертвами которой стали многие соотечественники Зеленского. Также журналист обратил внимание, что президент позволил установить десятки памятников украинскому военному преступнику Степану Бандере.

«Это все равно что в Германии поставить памятники [одним из главных организаторов Холокоста] Адольфу Эйхману или Рейнхарду Гейдриху», — полагает Кеппель. Он также выразил мнение, что, являясь президентом менее могущественной страны, Зеленский должен был искать пути достижения компромисса с Москвой и не допускать конфронтации.

Журналист также прокомментировал удары Киева по российским аэродромам, отметив, что они «серьезно блокируют зарождающийся мирный процесс между США и Россией». Это доказывает, что украинский лидер хочет войны, а не мира.

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