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00:41, 6 июня 2025Мир

В США призвали выдворить Маска из страны

Экс-советник Трампа Беннон призвал выдворить Маска из страны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Против американского бизнесмена Илона Маска следует начать расследование, также миллиардера стоит выдворить из страны. С таким призывом выступил бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Беннон, его слова приводит издание New York Times.

«Они должны начать официальное расследование его иммиграционного статуса, поскольку я твердо убежден, что он является нелегальным иностранцем, и его следует немедленно депортировать из страны», — призвал Беннон.

Между главой Белого дома Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском произошел конфликт. В конце мая стало известно, что миллиардер принял решение покинуть свой пост в администрации президента, где он занимал должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE).

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