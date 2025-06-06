В США призвали выдворить Маска из страны

Экс-советник Трампа Беннон призвал выдворить Маска из страны

Против американского бизнесмена Илона Маска следует начать расследование, также миллиардера стоит выдворить из страны. С таким призывом выступил бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Беннон, его слова приводит издание New York Times.

«Они должны начать официальное расследование его иммиграционного статуса, поскольку я твердо убежден, что он является нелегальным иностранцем, и его следует немедленно депортировать из страны», — призвал Беннон.

Между главой Белого дома Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском произошел конфликт. В конце мая стало известно, что миллиардер принял решение покинуть свой пост в администрации президента, где он занимал должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE).