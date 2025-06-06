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20:10, 6 июня 2025Мир

В США раскрыли данные о связи Клинтон с украинским компроматом на Трампа

The Federalist: Штаб Клинтон знал об украинском компромате на команду Трампа
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Штаб экс-госсекретаря США, кандидата на пост президента в 2016 году Хиллари Клинтон знал об украинском компромате на команду будущего главы государства Дональда Трампа, который позже стал предлогом для отстранения политтехнолога Пола Манафорта. Об этом пишет газета The Federalist со ссылкой на опубликованные документы.

В частности, речь идет о сотруднице штаба Клинтон Нелли Ор, супруге сотрудника Минюста Брюса Ора. Предполагается, что она знала о существовании у украинских чиновников специального досье на Манафорта, согласно которому тот получал ранее деньги от «Партии регионов». Целью данных публикаций была дискредитация предвыборной кампании Трампа и выставление его как сговаривающегося с иностранными силами политика.

«Нелли Ор заранее предупредила своего мужа Брюса Ора, высокопоставленного чиновника министерства юстиции США, о появлении компромата, еще до того как сведения впервые были обнародованы в украинской прессе», — отмечается в материале издания.

Авторы резюмируют, что подобное говорит о факте сговора штаба Клинтон с зарубежными державами и окончательно разваливает теории заговора о якобы российском вмешательстве.

В 2024 году Клинтон призвала Украину продолжать воевать, тогда в США постараются переизбрать президента Джо Байдена. Она указывала, что победа Трампа будет иметь негативные последствия для Киева, в том числе в вопросах военной помощи.

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