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16:11, 6 июня 2025Экономика

В ЦБ указали на рост активности нерезидентов из дружественных стран

Набиуллина отметила повышение активности нерезидентов из дружественных стран
Лилиана Набиуллина (редактор)
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Центробанке обратили внимание на небольшой рост активности нерезидентов из дружественных стран. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 6 июня, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, слова которой приводит ТАСС.

Однако повышение активности нерезидентов было незначительным, подчеркнула Набиуллина, а их доля в общем объеме сделок по-прежнему невелика. Инвестиции западных партнеров в экономику РФ еще затруднены из-за санкций, напомнила глава Центробанка.

Ранее в пятницу Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 20 процентов. До этого регулятор четыре раза оставлял ставку на уровне 21 процента годовых.

Комментируя принятое решение, Набиуллина отметила, что в ЦБ рассматривали два варианта решения. В качестве первого обсуждалось сохранение ключевой ставки на рекордно высоком уровне, а в качестве второго — ее снижение. Желающих повысить ставку не оказалось вовсе, констатировала руководитель российского регулятора.

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