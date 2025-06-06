В визите Лукашенко в Китай нашли 10 странностей

«Китайская угроза»: Визит Лукашенко в Пекин самый загадочный из всех

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Пекин является самым загадочным из всех. Соответствующий пост опубликовал Telegram-канал «Китайская угроза».

«Странный формат встречи, ни официальных документов, ни официальных почестей, усеченные репортажи в государственных СМИ», — отмечают авторы канала.

При этом китайский МИД даже на следующий день после приезда Лукашенко в Пекин не смог подтвердить визит белорусского лидера, а председатель КНР Си Цзиньпин за 15 дней до встречи с ним пропал из публичного пространства.

«Белорусская сторона представила это как "дружеский семейный обед". Такой формат встречи никогда ранее не встречался в китайских переговорах», — говорится в публикации.

Ранее Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении западных стран на Китай.