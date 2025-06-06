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11:14, 6 июня 2025Мир

В визите Лукашенко в Китай нашли 10 странностей

«Китайская угроза»: Визит Лукашенко в Пекин самый загадочный из всех
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Пекин является самым загадочным из всех. Соответствующий пост опубликовал Telegram-канал «Китайская угроза».

«Странный формат встречи, ни официальных документов, ни официальных почестей, усеченные репортажи в государственных СМИ», — отмечают авторы канала.

При этом китайский МИД даже на следующий день после приезда Лукашенко в Пекин не смог подтвердить визит белорусского лидера, а председатель КНР Си Цзиньпин за 15 дней до встречи с ним пропал из публичного пространства.

«Белорусская сторона представила это как "дружеский семейный обед". Такой формат встречи никогда ранее не встречался в китайских переговорах», — говорится в публикации.

Ранее Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении западных стран на Китай.

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