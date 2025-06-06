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08:08, 6 июня 2025Мир

Вице-президент США отшутился по поводу ссоры Трампа и Маска

Вэнс отшутился по поводу ссоры Трампа и Маска, назвав 5 июня днем без новостей
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Chip Somodevilla / Pool via Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отшутился по поводу ссоры американского лидера Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, назвав 5 июня «днем без новостей». Об этом он написал на своей странице в X.

«День без новостей, о чем нам вообще говорить?» — написал политик, опубликовав фото с блогером Тео Воном. Маск ответил на пост вице-президента смеющимся эмодзи.

При этом в следующем посте в соцсети вице-президент США подчеркнул, что Трамп сделал больше, чем кто-либо в его жизни, чтобы «заслужить доверие движения, которое он возглавляет». Вэнс добавил, что рад быть рядом с ним.

Ранее Маск поддержал идею об объявлении импичмента президенту США и передаче власти Джей-Ди Вэнсу. Это произошло в ходе публичной ссоры политика и миллиардера, которая началась с того, что Маск резко раскритиковал законопроект президента США о сокращении федеральных расходов, который тот назвал «единым, большим и красивым».

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