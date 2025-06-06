Военблогер рассказал об ухудшении положения ВСУ на одном направлении

Подоляка: Ситуация на новопавловском направлении быстро ухудшается для ВСУ

Ситуация на новопавловском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) быстро ухудшается для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об том заявил военблогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«Группировка "Восток" концентрированным ударом с двух сторон проломила оборону противника и вчера полностью овладело населенным пунктом Федоровка, а с утра зашла с юга в населенный пункт Комар. Таким образом ситуация для противника на данном участке фронта быстро ухудшается», — написал он.

Подоляка добавил, что украинские войска в скором времени могут оставить оборону Алексеевки в ДНР.

Ранее продвижение российских военных на данном участке признал украинский аналитический проект DeepState. По его данным, Вооруженные силы России смогли подойти к селу Комар.