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12:53, 6 июня 2025Бывший СССР

На Украине признали присутствие ВС России в полукилометре от Днепропетровской области

DeepState: ВС России стоят в полукилометре от границ Днепропетровской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России стоят в полукилометре от границы Днепропетровской области в районе Троицкого в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты боевых действий украинского аналитического проекта DeepState.

Авторы проекта также признали, что российские войска смогли закрыть «мешок» к югу от Константиновки, взяв под контроль села Старая Николаевка и Гнатовка, а также продвинувшись у населенного пункта Заря.

Кроме того, вооруженным силам России удалось продвинуться в направлении села Комар и занять часть Федоровки.

Ранее стало известно, что ВС России ведут бои за село Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР) у границ с Днепропетровской областью. Сообщалось, что в результате столкновений им удалось закрепиться на окраинах населенного пункта.

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