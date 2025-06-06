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02:46, 6 июня 2025Интернет и СМИ

Военкор сообщил о подготовке атаки ВСУ в День России

Сладков: ВСУ планируют атаковать Белгородскую область в День России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют атаковать Белгородскую область в День России, который отмечается 12 июня. Об подготовке нападения сообщил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, о подобных планах свидетельствует концентрация сил ВСУ в Харьковской области.

«Да, концентрация врага наблюдается, а в этом есть что-то необычное? Мы предупреждены, мы готовимся, фактор внезапности (главный фактор) в арсенале врага отсутствует», — написал Сладков.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых и вылетали беспилотники.

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