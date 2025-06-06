Володин назвал Зеленского «просроченным обмылком» и порассуждал о каре за его действия

Володин о Зеленском: Просроченный хочет любыми способами сохраниться во власти

Владимир Зеленский хочет любыми способами сохраниться во власти, цепляясь за нее, и ему не нужен мир. Об этом заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик назвал Зеленского «просроченным обмылком», который сделал терроризм государственной идеологией, и добавил, что тот несет персональную ответственность за теракты и жертвы среди мирных жителей. Кроме того, Володин порассуждал о каре за действия Зеленского и его поддержку со стороны Евросоюза.

Парламенты европейских государств должны осознать свою ответственность за действия Зеленского.

Которые он предпринимает во многом с их одобрения или молчаливого согласия. За гибель мирных граждан ответить придется!!! Вячеслав Володин

Ранее в Госдуме посоветовали Зеленскому купить роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», чтобы понять причину своего нравственного падения.