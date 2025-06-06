Владимир Зеленский хочет любыми способами сохраниться во власти, цепляясь за нее, и ему не нужен мир. Об этом заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик назвал Зеленского «просроченным обмылком», который сделал терроризм государственной идеологией, и добавил, что тот несет персональную ответственность за теракты и жертвы среди мирных жителей. Кроме того, Володин порассуждал о каре за действия Зеленского и его поддержку со стороны Евросоюза.
Парламенты европейских государств должны осознать свою ответственность за действия Зеленского.
Которые он предпринимает во многом с их одобрения или молчаливого согласия. За гибель мирных граждан ответить придется!!!
Ранее в Госдуме посоветовали Зеленскому купить роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», чтобы понять причину своего нравственного падения.