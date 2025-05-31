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17:53, 31 мая 2025Россия

В Госдуме посоветовали Зеленскому купить книгу Достоевского

Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Зеленскому купить книгу Достоевского
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В Госдуме посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому купить книгу писателя Федора Достоевского. Интервью с депутатом от Крымского региона Михаила Шеремета публикует РИА Новости.

Чиновник призвал украинского лидера приобрести роман «Преступление и наказание», чтобы понять причину своего нравственного падения. «Она раскрыла бы его бессовестные глаза на такую проблематику, как убийство ради "высшей" цели, а также, каждая ли человеческая жизнь ценна», — заметил Шеремет.

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По его мнению, благодаря названой книге Зеленский, возможно, нашел бы смелость признать себя виновным в бедности, нищете и безысходности простых граждан Украины.

Ранее Маргарита Симоньян отреагировала на перенос Зеленским Дня защиты детей.

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