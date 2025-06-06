Володин направил обращение в бундестаг после высказываний Мерца

Володин направил обращение в бундестаг по поводу высказываний Мерца

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил обращение в бундестаг по поводу высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Отмечается, что обращение также было направлено лидерам пяти политических фракций парламента Германии.

«Поводом послужили циничные заявления канцлера ФРГ, озвученные им в США. Мерц, говоря об итогах Второй мировой войны, исказил историю победы над нацизмом», — говорится в сообщении.

По мнению российского политика, правительство Германии провоцирует столкновения между Москвой и Берлином. Володин назвал циничными высказывания Мерца в поддержку украинского руководства.

Ранее Мерц поблагодарил США за освобождение Германии от нацизма, не упомянув СССР.

