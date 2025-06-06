Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:08, 6 июня 2025Россия

Володин направил обращение в бундестаг после высказываний Мерца

Володин направил обращение в бундестаг по поводу высказываний Мерца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил обращение в бундестаг по поводу высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Отмечается, что обращение также было направлено лидерам пяти политических фракций парламента Германии.

«Поводом послужили циничные заявления канцлера ФРГ, озвученные им в США. Мерц, говоря об итогах Второй мировой войны, исказил историю победы над нацизмом», — говорится в сообщении.

По мнению российского политика, правительство Германии провоцирует столкновения между Москвой и Берлином. Володин назвал циничными высказывания Мерца в поддержку украинского руководства.

Ранее Мерц поблагодарил США за освобождение Германии от нацизма, не упомянув СССР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы отказались без объяснения причин». Обмен телами военных в формате «6000 на 6000» с Киевом сорвался

    Володин направил обращение в бундестаг после высказываний Мерца

    Россиянка провалилась в колодец и получила травмы

    Сборная России по футболу упустила победу над Нигерией

    В штаб-квартире ФБР обнаружили потайную комнату

    Боец ЧВК «Вагнер» предрек судьбу Мали после выхода из страны

    США и Китай проведут встречу по урегулированию торговых споров

    Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития РФ

    Депутат Рады предупредил Зеленского о возможных последствиях конфликта Трампа и Маска

    Дрон атаковал машину в Белгородской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости