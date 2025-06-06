Врач назвал россиянам лучшую для здоровья летнюю обувь

Травматолог Александр Аржаков: Правильная летняя обувь должна иметь амортизацию

Травматолог-ортопед назвал россиянам лучшую для здоровья летнюю обувь. Комментарий врача медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Аржакова попал в распоряжение «Ленты.ру».

Медик объяснил, что обувь должна позволять работать мышцам стопы, но при этом не провоцировать их перегрузку. «Правильно подобранная обувь позволяет оптимизировать работу стопы, снизить ударную нагрузку на нее при ходьбе и профилактирует развитие плоскостопия, воспаление подошвенного сухожилия, напряжение в мышцах ног и пояснице, болей в спине и суставах», — пояснил он.

По словам доктора, с точки зрения ортопедии правильной считается обувь, которая обеспечивает поддержку продольного и поперечного сводов стопы и фиксацию пятки, имеет амортизацию и выполнена из воздухопроницаемых и натуральных материалов. Кроме того, правильная пара должна иметь небольшой перепад между пяткой и носком.

Так, поддерживать своды стопы и амортизировать удары при ходьбе позволяют анатомические или ортопедические стельки, добавляет собеседник издания. Такая обувь особенно важна для пациентов с плоскостопием, избыточным весом, болями в стопе или спине.

Наличие правильно подобранной стельки даже, например, в балетках способно частично нивелировать их анатомические недостатки, хотя полностью проблему не решит — такая обувь не имеет нужной фиксации и амортизации Александр Аржаков травматолог

Кроме того, важно обратить внимание и на подошву: она должна сгибаться примерно на 1/3 от длины носка, что соответствует естественной зоне переката стопы при ходьбе. Предпочтение стоит отдавать подошве средней жесткости, чтобы обеспечить и амортизацию, и устойчивость стопы, но при это не мешать движению.

Фиксация пятки позволяет держать стопу в правильном положении, уменьшает нагрузку на голеностопный сустав, снижает риск травм. Поэтому следует выбирать обувь с жестким задником, регулируемым ремешком.

По мнению Александра Аржакова, еще одним ключевым моментом является наличие каблука: обувь с полностью плоской подошвой не является физиологичной. Однако высокий каблук (более 4 см) нежелателен, так как нарушает распределение нагрузки, смещает центр тяжести и перегружает передний отдел стопы. Модели с таким каблуком лучше носить кратковременно.

«Травматологи-ортопеды рекомендуют выбирать обувь с перепадом в 1–2 сантиметра между носком и пяткой», — заявил эксперт и добавил, что при покупке летней обуви стоит отдавать предпочтение моделям из натуральной кожи, замши, текстиля, поскольку они обеспечивают тепло- и влагообмен, снижают риск натираний и развития грибковых заболеваний.

В то же время современные синтетические материалы, например, сетчатые ткани в кроссовках могут быть уместны, если обладают достаточной воздухопроницаемостью. При этом ношение обуви на босую ногу допустимо, если при этом не возникают избыточная потливость или раздражение кожи стопы. А во время прогулок в моделях с закрытым верхом лучше использовать тонкие носки или следки.

«Одна из самых распространенных ошибок при покупке летней обуви — выбор моделей, которые удерживаются на ноге с помощью пальцев, например, шлепанцы: их ношение вызывает перенапряжение мелких мышц стопы и может провоцировать деформацию пальцев», — подытожил специалист.

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