Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Зенит
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Вероника Кудерметова
Сегодня
20:00 (Мск)
Сторм Хантер
Рим — парный разряд (ж)
Флорида Пантерз
Сегодня
23:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 6-й матч
СКА-Хабаровск
Завтра
08:00 (Мск)
Родина
Россия — Мелбет Первая лига|33-й тур
16:29, 16 мая 2025Спорт

Врач назвал способы избежать травм во время забега

Врач Безымянный посоветовал пройти спортивный чек-ап перед забегом
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: guys_who_shoot / Shutterstock / Fotodom

Врач Алексей Безымянный дал советы, которые помогут избежать травм во время забега. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Безымянный рекомендовал не покупать справку-допуск в интернете, а пройти полноценный спортивный чек-ап, где врач подскажет, как правильно тренироваться. Также он посоветовал обратиться к специалисту, который поможет поставить правильную технику бега. Кроме того, необходимо выбрать правильную обувь под стиль бега и погоду.

«Любой забег — испытание для организма. В таком мероприятии нельзя участвовать без предварительной подготовки. Начинать нужно за несколько месяцев до забега: устраивайте небольшие медленные пробежки, со временем увеличивайте темп и дистанцию», — поделился Безымянный.

После забега важно делать заминку. Эксперт посоветовал сделать комплекс из растяжки, легкой ходьбы и дыхательных упражнений.

Ранее врач-невролог Фатима Магомедова назвала полезные и безопасные альтернативы бегу. Она рекомендовала обратить внимание на пешие прогулки и суставные разминки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал переговоры в Стамбуле

    Во Франции жестко раскритиковали фон дер Ляйен за слова о России

    В России осудили гражданина Украины за попытку подрыва военной техники

    Мединский оценил результаты переговоров по Украине

    Сына Кадышевой обвинили в воровстве у матери

    Влияние отказа от 30-дневного перемирия на переговоры России и Украины оценили

    Глава украинской делегации в Стамбуле анонсировал обмен 1000 на 1000 пленных с Россией

    Обнаружен неожиданный способ борьбы с гипертонией

    Назван лучший город Европы с дешевым алкоголем и вечеринками

    Врач назвал способы избежать травм во время забега

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости