Врач назвал способы избежать травм во время забега

Врач Безымянный посоветовал пройти спортивный чек-ап перед забегом

Врач Алексей Безымянный дал советы, которые помогут избежать травм во время забега. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Безымянный рекомендовал не покупать справку-допуск в интернете, а пройти полноценный спортивный чек-ап, где врач подскажет, как правильно тренироваться. Также он посоветовал обратиться к специалисту, который поможет поставить правильную технику бега. Кроме того, необходимо выбрать правильную обувь под стиль бега и погоду.

«Любой забег — испытание для организма. В таком мероприятии нельзя участвовать без предварительной подготовки. Начинать нужно за несколько месяцев до забега: устраивайте небольшие медленные пробежки, со временем увеличивайте темп и дистанцию», — поделился Безымянный.

После забега важно делать заминку. Эксперт посоветовал сделать комплекс из растяжки, легкой ходьбы и дыхательных упражнений.

Ранее врач-невролог Фатима Магомедова назвала полезные и безопасные альтернативы бегу. Она рекомендовала обратить внимание на пешие прогулки и суставные разминки.