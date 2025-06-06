Юная россиянка получила заветный подарок от Путина

Шестилетняя Мирослава Абрамова из города Сокол Вологодской области получила трогательный подарок от имени президента России Владимира Путина. Презент вручил лично губернатор региона Георгий Филимонов, он сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Мирослава обожает животных и давно мечтала о собственной собаке. Однажды она увидела по телевизору сюжет о том, как глава государства подарил щенка другому ребенку. Девочка написала письмо российскому лидеру и рассказала о своей мечте.
И теперь мечта юной россиянки стала реальностью: от имени Путина ей вручили щенка породы ши-тцу. По словам руководителя региона, собака очень ласковая и активная. Не забыли и о младшем брате Мирославы — годовалом Арсении, ему подарили большую игрушечную грузовую машину.
В ответ Мирослава преподнесла губернатору угощение из родного города — легендарную сокольскую сгущенку.
«Честь и счастье передать такой подарок. Уверен, он принесет много радости семье», — заключил Филимонов.
Ранее многодетной семье Марьям Хамхоевой и Беслана Боголова из Ингушетии после соответствующего поручения президента России Владимира Путина вручили ключи от новой четырехкомнатной квартиры в Назрани.