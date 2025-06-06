Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:51, 6 июня 2025Моя страна

Юная россиянка получила заветный подарок от Путина

Шестилетняя Мирослава из Вологодской области получила щенка в подарок от Путина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Георгия Филимонова

Шестилетняя Мирослава Абрамова из города Сокол Вологодской области получила трогательный подарок от имени президента России Владимира Путина. Презент вручил лично губернатор региона Георгий Филимонов, он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Мирослава обожает животных и давно мечтала о собственной собаке. Однажды она увидела по телевизору сюжет о том, как глава государства подарил щенка другому ребенку. Девочка написала письмо российскому лидеру и рассказала о своей мечте.

И теперь мечта юной россиянки стала реальностью: от имени Путина ей вручили щенка породы ши-тцу. По словам руководителя региона, собака очень ласковая и активная. Не забыли и о младшем брате Мирославы — годовалом Арсении, ему подарили большую игрушечную грузовую машину.

В ответ Мирослава преподнесла губернатору угощение из родного города — легендарную сокольскую сгущенку.

«Честь и счастье передать такой подарок. Уверен, он принесет много радости семье», — заключил Филимонов.

Ранее многодетной семье Марьям Хамхоевой и Беслана Боголова из Ингушетии после соответствующего поручения президента России Владимира Путина вручили ключи от новой четырехкомнатной квартиры в Назрани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России отчитались о массированном ударе по Украине в ответ на теракты

    Песков порассуждал об ответах российских войск на действия ВСУ

    В НАТО испугались реакции Трампа на участие Зеленского в саммите альянса

    Под Москвой разделку жертвенных животных у жилого дома сняли на видео

    На Западе заметили послание Зеленскому от Трампа на встрече с Мерцем

    В Кремле негативно оценили слова Мерца о борьбе с нацизмом

    Определен ускоряющий накопление жира компонент пищи

    Военблогер рассказал о перспективах ВС России на гуляйпольском направлении

    Россияне захотели работать под руководством ИИ

    Продажи одного вида машин в России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости