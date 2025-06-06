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15:32, 6 июня 2025Силовые структуры

Задолжавший за газ россиянин встретил коммунальщиков с заряженным дробовиком

В Петербурге должник отгонял газовщиков от дома заряженным дробовиком
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ashley-Belle Burns / Shutterstock / Fotodom

Житель Санкт-Петербурга, задолжавший 400 тысяч рублей за коммунальные услуги, отгонял газовщиков от своего дома при помощи заряженного дробовика. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, все произошло в Парголово. Работники газовой службы приехали к дому должника, чтобы отключить его от газа. Мужчина оказался против — он выехал к коммунальщикам из гаража на автомобиле, достал оружие, перезарядил его и встал прямо под окнами.

Испуганные работники вызвали полицию, а те задержали петербуржца. Его увезли в отдел.

Ранее в Петербурге голодный мужчина угрожал пистолетом работникам фастфуда, чтобы те побыстрее выдали его заказ.

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