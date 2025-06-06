Зумеры нашли рискованный способ путешествовать без денег и вызвали споры в сети

Представители поколения Z нашли рискованный способ путешествовать без денег и вызвали споры в сети. Об этом сообщает New York Post.

Так, зумеры, у которых не хватает денег на поездки по миру, берут авиабилеты через приложения с услугой «покупай сейчас, плати потом». Это помогает им снизить финансовую нагрузку накануне путешествия и чувствовать себя свободнее. Именно такой лайфхак использовали в 2025 году 60 процентов посетителей музыкального фестиваля Coachella в США.

Однако эксперты в сфере туризма бьют тревогу, заявляя, что таким образом зумеры лишь увязнут в займах. Вместо этого они посоветовали оформлять обычные кредитные карты, поскольку такой способ безопаснее.

Ранее сексолог Максим Исаев заявил, что почти четверть россиян в возрасте от 18 до 23 лет добровольно отказались от секса и в целом демонстрируют отсутствие интереса к этой сфере жизни. Нежелание представителей поколения Z заниматься сексом он объяснил доступностью технологий.